Elezioni comunali 2021, tutti gli aggiornamenti

LATINA – IN CORSO

AGGIORNAMENTO ORE 07.47. Scrutinio Sezioni 114/116 Vincenzo ZACCHEO 48,46%, Damiano COLETTA 35,48%, Annalisa MUZIO 5,09%, Antonio BOTTONI 3,34%, Gianluca BONO 3,32%, Nicoletta ZULIANI 3,14%, Sergio SCIAUDONE 0,66%, Andrea AMBROSETTI 0,36%, Tonino MANCINO 0,15% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 01.23. Lotta all’ultimo voto per Vincenzo Zaccheo per raggiungere il 50%+1dei voti ed evitare il secondo turno. Damiano Coletta, invece, parla di ballottaggio. Si dovrà attendere per il risultato definitivo.





AGGIORNAMENTO ORE 01.06. Scrutinio Sezioni 74/116 Vincenzo ZACCHEO 49,06%, Damiano COLETTA 35,04%, Annalisa MUZIO 5,11%, Antonio BOTTONI 3,35%, Gianluca BONO 3,27%, Nicoletta ZULIANI 3,02%, Sergio SCIAUDONE 0,60%, Andrea AMBROSETTI 0,38%, Tonino MANCINO 0,16% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 00.47. Scrutinio Sezioni 70/116 Vincenzo ZACCHEO 49,27%, Damiano COLETTA 34,91%, Annalisa MUZIO 5,08%, Antonio BOTTONI 3,36%, Gianluca BONO 3,27%, Nicoletta ZULIANI 2,96%, Sergio SCIAUDONE 0,61%, Andrea AMBROSETTI 0,39%, Tonino MANCINO 0,12% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 23.40. Scrutinio Sezioni 53/116 Vincenzo ZACCHEO 49,78%, Damiano COLETTA 34,43%, Annalisa MUZIO 5,05%, Antonio BOTTONI 3,40%, Gianluca BONO 2,89%, Nicoletta ZULIANI 2,42%, Andrea AMBROSETTI 2,42%, Sergio SCIAUDONE 0,41%, Tonino MANCINO 0,15% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 19.23. Scrutinio Sezioni 5/116 Vincenzo ZACCHEO 47,08%, Damiano COLETTA 38,30%, Annalisa MUZIO 3,95%, Antonio BOTTONI 3,71%, Gianluca BONO 3,23%, Nicoletta ZULIANI 2,91%, Andrea AMBROSETTI 2,42%, Sergio SCIAUDONE 0,37%, Tonino MANCINO 0,17% (fonte Eligendo).

MINTURNO – SINDACO ELETTO

AGGIORNAMENTO ORE 05.45. Scrutinio Sezioni 20/20 Gerardo STEFANELLI vince le elezioni e si conferma sindaco con il 60,68%. Staccati gli sfidanti Pino D’AMICI 24,70% e Massimo MONI 12,50% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 01.35. Manca ancora l’ufficialità ma Gerardo Stefanelli si avvia alla riconferma e alla rielezione. In una nota il principale sfidante Pino D’Amici fa i complimenti all’avversario, di fatto accettando la sconfitta.

AGGIORNAMENTO ORE 01.11. Scrutinio Sezioni 10/20 Gerardo STEFANELLI 61,38%, Pino D’AMICI 26,32% e Massimo MONI 14,62% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 00.31. Scrutinio Sezioni 8/20 Gerardo STEFANELLI 61,41%, Pino D’AMICI 26,09% e Massimo MONI 12,30% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 19.52. Scrutinio Sezioni 2/20 Gerardo STEFANELLI 51,51%, Pino D’AMICI 37,69% e Massimo MONI 20,43% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 18.53. Scrutinio Sezioni 1/20 Gerardo STEFANELLI 51,27%, Pino D’AMICI 37,56% e Massimo MONI 11,17% (fonte Eligendo).

CISTERNA DI LATINA – BALLOTTAGGIO

AGGIORNAMENTO ORE 05.00. Scrutinio completato 33/33: vanno al BALLOTTAGGIO Valentino MANTINI 37,07%, Antonello MEROLLA 35,87%. Seguono Pierluigi DI CORI 21,76%, Angela COLUZZI 3,31%, Jaku LAURETA 1,99% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 01.18. Sempre più probabile il secondo turno con la sfida a due tra Valentino Mantini e Antonello Merolla.

AGGIORNAMENTO ORE 23.56. Scrutinio Sezioni 27/33 Valentino MANTINI 37,11%, Antonello MEROLLA 36,40%, Pierluigi DI CORI 21,33%, Angela COLUZZI 3,14%, Jaku LAURETA 2,02% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 20.00. Scrutinio Sezioni 8/33 Antonello MEROLLA 39,50%, Valentino MANTINI 34,52% e Pierluigi DI CORI 10,80%, Angela COLUZZI 3,48%, Jaku LAURETA 2,08% (fonte Eligendo).

FORMIA – BALLOTTAGGIO

AGGIORNAMENTO ORE 04.46. Scrutinio concluso (Sezioni 30/30): è BALLOTTAGGIO tra Gianluca TADDEO 36,62%, Amato LA MURA 27,45%. Staccati Luca MAGLIOZZI 17,77%, Paola VILLA 10,39% e Gianfranco CONTE 8,78%. (fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ORE 01.21. Prosegue lo spoglio, ma dai pointer elettorali ci sono pochi dubbi e molti certezze. Si va verso il ballottaggio con la sfida preannunciata da molti, quella tra Gianluca Taddeo e Amato LA Mura.

AGGIORNAMENTO ORE 00.06. Scrutinio Sezioni 18/30 Gianluca TADDEO 33,88%, Amato LA MURA 26,03%, Luca MAGLIOZZI, Paola VILLA e Gianfranco CONTE. (fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ORE 20.40. Unico Comune della provincia di Latina a non aver chiuso ancora alcuna sezione delle 30 presenti in città. Spoglio a rilento ma si prospetta un possibile turno di ballottaggio tra Gianluca TADDEO e Amato LA MURA. A seguire ci sarebbero Luca MAGLIOZZI 19,29%, Paola VILLA 11,92% e Gianfranco CONTE 8,90%

SEZZE – BALLOTTAGGIO

AGGIORNAMENTO ORE 03.09. Scrutinio Sezioni 22/22 Lidano LUCIDI 39,43%, Sergio DI RAIMO 32,27%, Serafino DI PALMA 20,35%, Rita PALOMBI 7,95% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 01.05. Scrutinio in corso a Sezze e cautela sul responso delle urne. Al momento il ballottaggio tra Lucidi e Di Raimo sembra comunque cosa molto probabile.

AGGIORNAMENTO ORE 23.34. Scrutinio Sezioni 12/22 Lidano LUCIDI 36,09%, Sergio DI RAIMO 32,81%, Serafino DI PALMA 22,31%, Rita PALOMBI 6,38% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 17.29. Scrutinio Sezioni 1/22 Lidano LUCIDI 52,98%, Sergio DI RAIMO 28,51%, Serafino DI PALMA 12,13%, Rita PALOMBI 8,79% (fonte Eligendo).

CASTELFORTE – SINDACO ELETTO

AGGIORNAMENTO ORE 23.02. Scrutinio completato. Ecco i dati definitivi.mAngelo Felice POMPEO 43,76%, Giancarlo CARDILLO 35,36% e Gianpiero FORTE 20,88% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO 22.01. SINDACO ELETTO – I risultati finali devono ancora arrivare, ma ormai la distanza con gli sfidanti è troppo grande: Angelo Felice POMPEO è il nuovo sindaco.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50. Scrutinio Sezioni 3/5 Angelo Felice POMPEO 45,03%, Giancarlo CARDILLO 34,15% e Gianpiero FORTE 20,83% (fonte Eligendo).

PRIVERNO – SINDACO ELETTO

AGGIORNAMENTO ORE 23.38. Scrutinio completato ecco i dati: Maria BILANCIA eletta prima cittadina con il 60,15% e Ernesto Cesere DESIDERI 39,85% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO 22.01. SINDACO ELETTO – Anna Maria BILANCIA è stata confermata prima cittadino.

AGGIORNAMENTO ORE 20.29. Scrutinio Sezioni 12/13 Anna Maria BILANCIA 59,96% e Ernesto Cesere DESIDERI 40,04% (fonte Eligendo).

ITRI – SINDACO ELETTO

AGGIORNAMENTO 22.01. SINDACO ELETTO – È tornato primo cittadino Giovanni AGRESTI, che si è assicurato il 39.25% delle preferenze (2310 voti, per 11 seggi). Antonio Fargiorgio si è attestato sul 37.89% (2230 voti, per 3 seggi), mentre Giuseppe De Santis sul 22.87% (1346 voti, 2 seggi) – Fonte Eligendo.

AGGIORNAMENTO ORE 19.58. Scrutinio Sezioni 6/10 Antonio FARGIORGIO 39,95%, Giovanni AGRESTI 37,30% e Giuseppe DE SANTIS 22,75% (fonte Eligendo).

AGGIORNAMENTO ORE 18.36. Scrutinio Sezioni 3/10 Antonio FARGIORGIO 39,08%, Giovanni AGRESTI 37,95% e Giuseppe DE SANTIS 22,97% (fonte Eligendo).

NORMA – SINDACO ELETTO

AGGIORNAMENTO 20.20. SINDACO ELETTO – Andra DELL’OLMO con il 49,19% delle preferenze. Segue Gianfranco Tessitori con il 27,28% e Mario Cassoni con il 23,57%. (fonte Eligendo)

ROCCASECCA DEI VOLSCI – SINDACO ELETTO

AGGIRONAMENTO 20.16. SINDACO ELETTO – Barbara PETRONI con il 78,98% delle preferenze. Sconfitto Massimo Mattoni con il 21,02. (fonte Eligendo).

SPERLONGA – SINDACO ELETTO

AGGIRONAMENTO 19.48. SINDACO ELETTO – Armando CUSANI con il 49,28% delle preferenze (qui il video con le prime parole). Segue Vincenzo Viola con il 31,11% e Marco Toscano con il 22,61%. Per Cusani si tratta della quarta elezione non consecutiva. (fonte Eligendo)

PONTINIA – SINDACO ELETTO

AGGIRONAMENTO 18.18. SINDACO ELETTO – Eligio TOMBOLILLO con il 55,74% delle preferenze. Segue Carlo Medici con il 28,59%, Massimiliano Antelmi con l’11,51% e Pasqualino Pisano con il 4,16%.

AGGIORNAMENTO ORE 15.44. Ecco il dato definitivo dell’affluenza in provincia di Latina (fonte Eligendo). Dati in Aggiornamento.

Latina 61,18% (precedente 70,15%)

Formia 63,53% (precedente 64,80%)

Minturno 65,05% (precedente 68,60%)

Cisterna di Latina 66,04% (precedente 66,73%)

Sezze 61,79% (precedente 67,13%)

Itri 62,27% (precedente 66,03%)

Sperlonga 72,60% (precedente 75,85%)

Castelforte 70,28% (precedente 70,60%)

Pontinia 55,11% (precedente 74,51%)

Priverno 72,05% (precedente 76,52%)

Norma 75,69% (precedente 78,86%)

Roccasecca dei Volsci 86,63% (precedente 90,62%)

AGGIORNAMENTO ORE 15. Seggi chiusi, tra poco inizia lo spoglio. Entro sera i risultati. Potrebbero arrivare prima quelli dai comuni più piccoli. A breve gli aggiornamenti sull’affluenza con i dettagli comune per comune.

AGGIORNAMENTO ORE 8.31. Seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15 di oggi lunedì 4 ottobre. Si vota in 12 comuni della provincia pontina. Stiamo parlando di Latina, Formia, Minturno, Cisterna di Latina, Sezze, Itri, Sperlonga, Castelforte, Pontinia, Priverno, Norma e Roccasecca dei Volsci. La rilevazione dell’affluenza di oggi sarà quella definitiva a chiusura seggi, ovvero alle ore 15. Si procederà subito con lo spoglio dei voti.

Aggiornamento ore 23.21. L’ultimo dato sull’affluenza per la domenica è quello delle 23. La percentuale media in provincia è del 48,30%. Di seguito i dettagli comune per comune (fonte Eligendo).

Latina 46,06% (precedente 70,15%)

Formia 47,37% (precedente 64,80%)

Minturno 48,37% (precedente 68,60%)

Cisterna di Latina 50,62% (precedente 66,73%)

Sezze 46,23% (precedente 67,13%)

Itri 47,00% (precedente 66,03%)

Sperlonga 52,91% (precedente 75,85%)

Castelforte 54,87% (precedente 70,60%)

Pontinia 55,11% (precedente 74,51%)

Priverno 55,55% (precedente 76,52%)

Norma 59,85% (precedente 78,86%)

Roccasecca dei Volsci 66,52% (precedente 90,62%)

Da notare come il raffronto con le elezioni precedenti allo stesso orario è un paragone puramente virtuale visto che in quasi tutti i Comuni nella precedente tornata si votò in un solo giorno.

Aggiornamento ore 23. Seggi chiusi. Verranno riaperti domani mattina. Le operazioni di voto proseguiranno dalle 7 alle 15 di lunedì. Alla chiusura dei seggi si proseguirà con lo scrutinio.

Aggiornamento ore 19.31. Arriva il secondo dato dell‘affluenza delle ore 19. I dettagli comune per comune (fonte Eligendo).

Latina 37,27% (precedente 53,41%)

Formia 37,12% (precedente 48,19%)

Minturno 38,30% (precedente 52,67%)

Cisterna di Latina 41,28% (precedente 51,07%)

Sezze 34,92% (precedente 46,16%)

Itri 37,68% (precedente 46,33%)

Sperlonga 42,89% (precedente 58,28%)

Castelforte 45,98% (precedente 58,09%)

Pontinia 45,34% (precedente 53,91%)

Priverno 44,27% (precedente 55,58%)

Norma 47,32% (precedente 59,85%)

Roccasecca dei Volsci 54,83% (precedente 75,13%)

Aggiornamento ore 18.18. Hanno espresso il proprio voto i tre aspiranti primi cittadini di Minturno Gerardo Stefanelli, Massimo Moni e Pino D’Amici.

Aggiornamento ore 17.47. Hanno votato tutti i candidati a sindaco di Formia. Ecco gli scatti degli aspiranti primi cittadini Paola Villa, Luca Magliozzi, Gianluca Taddeo, Amato La Mura e Gianfranco Conte.

Aggiornamento ore 13.32. Si sono già recati ai seggi per esprimere il proprio dovere civico coloro che molti considerano come i due favoriti alla carica di sindaco di Latina, ovvero il primo cittadino uscente Damiano Coletta e l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo.

Aggiornamento ore 12.58. Arriva il dato della rilevazione dell’affluenza delle ore 12. I dettagli comune per comune (fonte Eligendo).

Latina 16,05% (precedente 22,36%)

Formia 15,84% (precedente 24,69%)

Minturno 16,40% (precedente 21,94%)

Cisterna di Latina 16,40% (precedente 22,74%)

Sezze 11,85% (precedente 17,10%)

Itri 14,94% (precedente 11,87%)

Sperlonga 28,52% (precedente 28,10%)

Castelforte 18,31% (precedente 20,11%)

Pontinia 18,71% (precedente 21,55%)

Priverno 14,63% (precedente 18,77%)

Norma 19,82% (precedente 24,05%)

Roccasecca dei Volsci 16,97%(precedente 30,45%)

Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 sono aperti i seggi nei 12 comuni al voto nel territorio della Provincia di Latina. Qui i dettagli e come si vota.

Le rilevazioni dell’affluenza sono alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica e lunedì a chiusura seggi alle ore 15.

Una volta concluse le operazioni di voti si procederà subito allo spoglio. Già nel pomeriggio di lunedì i primi risultati.