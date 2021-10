VIDEO – Elezioni Sperlonga, le prime parole del riconfermato sindaco Cusani

A Sperlonga le elezioni amministrative 2021 hanno portato a una netta riconferma del sindaco uscente, Armando Cusani, che ha trionfato alle urne per la quarta volta.

VIDEO: LE PRIME PAROLE





Cusani ha conquistato il 46,28% delle preferenze (1001 personali, 868 alla lista Cusani per Sperlonga; 8 i seggi), Vincenzo Viola il 31,11% (673 voti, di cui 603 alla lista Viola per Sperlonga, per 2 seggi), Marco Toscano il 22,61% (489 voti, di cui 416 alla lista Sperlonga Cambia, per 2 seggi).

Dei 3022 cittadini aventi diritto al voto, tra domenica e lunedì nelle tre sezioni del paese se ne sono presentati 2194, equivalenti al 72,60%, facendo registrare un lieve calo rispetto alla precedente tornata. Alle comunali del 2016 la percentuale di affluenza si era infatti attestata al 75,85%, mentre a quelle del 2011 al 74,75%. Nel 2006 si era arrivati all’81,55%.