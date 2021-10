Una vittoria arrivata a scrutinio ancora in corso, col distacco dal primo cittadino uscente, Carlo Medici, ormai incolmabile: Eligio Tombolillo è tornato sindaco di Pontinia.

Medico di base affiancato in questa tornata elettorale (qui gli aggiornamenti provinciali) dalla civica “Progetto per Pontinia”, Tombolillo ha conquistato la fascia tricolore per la quinta volta. In precedenza, aveva trionfato alle amministrative del ’94, del ’98, del 2006 e del 2011.