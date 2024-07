Disagi alla circolazione sulla Pontina per via di un mezzo andato in fiamme. Sul posto anche la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco.

Il tutto è avvenuto intorno al chilometro 41.500 all’altezza del territorio di Aprilia, nella carreggiata direzione nord, quella che da Latina conduce verso Roma.





Registrate code importanti e problemi alla viabilità.