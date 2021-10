Elezioni a Formia, è ballottaggio Taddeo-La Mura

Rispettate quelle sembravano le previsioni della vigilia del voto. Lontano dal ballottaggio l’ex parlamentare Gianfranco Conte “vittima”, probabilmente, di troppo “traffico” a destra. Ma lontanissima da potersi giocare una riconferma anche l’ex prima cittadina Paola Villa, orfana di tanti ex alleati che hanno scelto altri lidi in questa tornata elettorale. Rialza la testa il centrosinistra con il giovane Luca Magliozzi che in qualche momento dello spoglio ha anche sperato di strappare un posto per il secondo turno, ma così non è stato.

Al ballottaggio che si celebrerà il prossimo 17 e 18 ottobre ci vanno coloro che erano i due favoriti: Gianluca Taddeo e Amato La Mura.





Il primo, che rappresenta una coalizione di centrodestra con Forza Italia e Fratelli d’Italia ma senza la Lega, al termine dello spoglio si è attestato primo con 7.507 preferenze conquistate pari al 36,62%. Le sei liste all’interno della coalizione di Taddeo hanno ottenuto anche più consenso del candidato a sindaco, ottenendo complessivamente quasi il 39% dei voti.

Il secondo forte di quattro civiche al cui proprio interno troviamo esponenti centristi, ex Pd e attuali dirigenti locali del partito di Salvini, insieme a molti civici, ha ottenuto 5.627 preferenze pari al 27,45%. Anche per La Mura come per Taddeo, le liste sono andate meglio del candidato sindaco ottenendo in termini percentuali, una maggiorazione del consenso del +3,05% dei voti.

Molto più staccati gli sconfitti: Luca Magliozzi ha ottenuto 3.437 voti (16,77%), Paola Villa 2.131 voti (10,39%) e Gianfranco Conte 1.799 voti (8,79%).

A Formia hanno votato 21.045 elettori rispetto agli oltre 33 mila chiamati alle urne pari ad affluenza complessiva che si è attestata al 63,53%. Sono state annullate in sede di scrutinio complessivamente 435 schede, mentre 106 sono quelle considerate “bianche”, 3 quelle contestate.