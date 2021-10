Elezioni a Latina, adesso è sfida a due: al ballottaggio Zaccheo contro Coletta

Un ex sindaco contro il primo cittadino uscente. Potremmo riassumere così la sfida che vedrà contrapposti l’uno contro l’altro il prossimo 17-18 ottobre Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta che si contenderanno la fascia tricolore nel turno di ballottaggio.

Zaccheo contro Coletta, centrodestra contro centro sinistra, ma soprattutto due visioni diverse della città che non sono riuscite a prevalere nel segreto dell’urna. Infatti, nessuno dei due è riuscito a superare il 50% dei consensi, anche se Zaccheo c’è andato molto vicino, tanto che in molti hanno pensato al colpo gobbo, il quale però, non è arrivato.





Infatti, seppur dal Ministero dell’Interno tramite il portale Eligendo, mancano ancora due sezioni all’appello, il quadro complessivo al momento, sembra definito: 48,5% la percentuale di Vincenzo Zaccheo, 35,5 quella di Damiano Coletta.

Diversa la questione delle coalizioni. Le liste in supporto di Zaccheo, infatti, hanno ottenuto di più di quello che ha conquistato il proprio candidato a sindaco, arrivando addirittura al 53,4% dei consensi. Quelle in supporto a Damiano Coletta, di contro, hanno ottenuto di meno pari al 32,7%.

Molto distanziati gli sfidanti: Annalisa Muzio si è fermata al 5,1%, Antonio Bottoni al 3,3%, Gianluca Bono al 3,3%, Nicoletta Zuliani al 3,1%, Sergio Sciaudone allo 0,7%, Andrea Ambrosetti allo 0,4%, Tonino Mancino allo 0,2%.

Sui social, attraverso le proprie pagine Facebook i commenti e i ringraziamenti dei due sfidanti al ballottaggio:

Zaccheo: “Grazie a tutti gli amici e ai volontari della nostra campagna elettorale, agli oltre 30mila cittadini che mi hanno votato, e a coloro che hanno preferito votare per i miei avversari, perché hanno comunque contribuito a rendere viva la democrazia di Latina. Purtroppo in tanti non hanno partecipato al voto, è un peccato, mi impegneró a farli ricredere sull’importanza di una buona amministrazione. Siamo arrivati a un passo dalla vittoria al primo turno (49%). Gettiamoci a capofitto in questo secondo turno, trasformiamolo in una grande festa per la nostra città! Viva Latina!”

Più secco e conciso Coletta: “Grazie Latina. Andiamo a giocarci il ballottaggio!”