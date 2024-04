Domenica l’Asd Terracina 1925 ha travolto il Città di Formia per sei reti a due. Una vittoria casalinga che arriva a tre giornate dalla fine della regular season, con i Tigrotti ancora in corsa per la vittoria del girone B dell’Eccellenza (il Terracina è a 64, la capolista Unipomezia a 67). Per i padroni di casa si è distinto Vincenzo Bellante, autore di una tripletta.

Di seguito una galleria di immagini del match, immortalato per h24notizie dal fotoreporter Renato Olimpio.





FOTOGALLERY