Terracina, incidente tra auto e scooter: 50enne in ospedale

Nella mattinata di domenica, a Terracina, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto due mezzi, una macchina guidata da un 41enne residente a Latina e uno scooter con in sella un 50enne residente in città.

Per cause in corso di accertamento il conducente del ciclomotore, che viaggiava in direzione del centro urbano, giunto a un incrocio ha urtato la ruota posteriore destra dell’autovettura.





Il 50enne, sprovvisto di patente di guida e di assicurazione, è stato trasportato dai soccorritori del 118 presso l’ospedale Fiorini, mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.