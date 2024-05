Karate, pioggia di medaglie per gli atleti formiani del maestro Coppola

Pioggia di medaglie per gli atleti formiani della Tora No Ashi Karate-Do: nel Campionato italiano unificato di karate & kobudo, appena conclusosi a Minturno, hanno conquistato tre medaglie d’oro, sei d’argento e nove di bronzo.

Le gare – cui hanno preso parte le sigle UKD Italia, EIK, WKU, AKS Italia, WUKF e JTK – si sono svolte tra l’11 e il 12 maggio nel palazzetto dello sport di Scauri, con il patrocinio del Comune. Un appuntamento valido per la qualificazione al prossimo Campionato europeo (EUKF – WUKF) che si terrà dal 9 al 13 ottobre in Polonia.





A salire sul podio per primi questa volta e a conquistare le medaglie, sono stati proprio i collaboratori tecnici del maestro 5° Dan Michele Coppola: Andrea Palazzo, istruttore 4° Dan, con il terzo posto al Kumite (combattimento) individuale categoria Veteran C; Alberto Travaglione, allenatore 2° Dan, con il terzo posto Kumite (combattimento) individuale e secondo posto al Kumite (combattimento) categoria senior; Stefano Boccia, allenatore 2° Dan, lo scorso anno campione europeo in Francia, con il secondo al Kumite (combattimento) categoria junior.

Gli atleti premiati:

Stefano Boccia primo posto Kumite cat. Senior squadra

Daniele Dell’Aquila terzo posto Kumite cat. Cadetti meno 65 kg

Sellou Camara primo posto Kumite cat. Senior, primo posto Kumite cat. Senior squadra, secondo posto Kumite cat. Junior squadra

Michele Esposito terzo posto Kata (forma) e terzo posto Kumite cat. Veteran C

Luca Travaglione terzo posto Kumite cat. Children E 16

Andrea Palombi terzo posto Kumite cat. Children E 18

Matteo Coppola terzo posto Kumite cat. Children A

Luca Novelli terzo posto Kumite cat. Children A

Salvatore Aniello terzo posto Kumite cat. Children B

Giuseppe terzo posto Kumite cat. Children

Numerosi sono stati gli atleti partecipanti accorsi alla competizione, ben oltre 700, provenienti da 16 regioni, avvicendatisi sui tatami di più organizzazioni sportive, dove stress, ansia ed emotività la facevano da padrone.



“I tecnici e gli atleti formiani impegnati nelle rispettive categorie, hanno dimostrato forte impegno, carattere e determinazione, dando prova di un buon livello di agonismo”, sottolinea il maestro Coppola. “Anche nei Kumite (combattimento) a squadre gli atleti si sono contraddistinti, conseguendo due ori e due argenti”.

A bordo tatami, erano presenti in veste di coach da supporto tecnico, tattico e strategico agli atleti l’istruttore Andrea Palazzo, l’allenatore Alberto Travaglione e l’omologo Stefano Boccia.

“Un ulteriore meritato risultato di gruppo”, conferma il maestro Coppola. “Questi ragazzi, tecnici compresi, si sono tutti dimostrati come sempre all’altezza della situazione, riuscendosi a confrontare con coraggio e determinazione. Anche questa volta sono contento che i nostri continui e duri allenamenti, la mia esperienza e la loro determinazione, riescano a trasmettere risultati personali e sportivi positivi. Rivolgo pertanto un grazie a tutti”.