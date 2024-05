Giovane indiano di 27 anni denunciato per guida in stato di ebbrezza ma non solo.

Secondo quanto hanno reso noto i carabinieri che sono intervenuti e che hanno fatto scattare i controlli a Terracina, il giovane non aveva mai conseguito l’esame per la patente e per di più il mezzo su cui viaggiava non era assicurato.





Per lui è scattato il deferimento, mentre l’automobile ha finito il suo viaggio al momento del normale controllo stradale da parte dei Carabinieri.