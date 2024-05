Mare, ancora otto Bandiere blu per il litorale pontino

Anche per il 2024 il mare della provincia di Latina si è visto assegnare otto Bandiere blu. Sono state nuovamente insignite dell’ambito riconoscimento della Fee – Foundation for Environmental Education Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.

“Oltre l’11% delle spiagge mondiali premiate con la Bandiera Blu 2024 sono in Italia e noi siamo orgogliosi di annunciare che ben 10 di queste si trovano nel Lazio”, il commento dell’assessore regionale al Turismo, la pontina Elena Palazzo. “I miei complimenti, per questo prestigioso vessillo internazionale, vanno alle spiagge di Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno, Anzio e Trevignano Romano”.





“Un’altra bellissima notizia per turisti e bagnanti, che va ad aggiungersi agli ottimi dati di Arpa Lazio sulla qualità delle nostre acque e che conferma ancora una volta il Lazio come meta ideale per gli amanti del mare. Con il mio assessorato continuerò a promuovere con il massimo impegno la nostra Regione come destinazione turistica di livello in Italia e nel mondo. È il momento di investire le nostre migliori energie su questo asset strategico per l’economia del Lazio”.