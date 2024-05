Truffa Online a Formia: Due Uomini Denunciati dai Carabinieri

Una truffa online ha visto impegnati i Carabinieri di Formia, che hanno deferito in stato di libertà due uomini, nati nel 1983 e nel 1997 e originari di Crotone, accusati di aver ingannato un cittadino formiano.

La vittima, durante la navigazione sul web, è incappata in una proposta economicamente vantaggiosa per l’acquisto di una polizza assicurativa per il proprio veicolo. Purtroppo, si è trattato di un inganno: la promozione assicurativa era fasulla.





Grazie a meticolosi accertamenti, i militari sono riusciti a identificare i due responsabili che avevano pubblicato l’annuncio fraudolento su Internet, riuscendo a intascare indebitamente circa 300 euro tramite pagamento su postepay.

In seguito all’indagine, i Carabinieri hanno anche richiesto l’oscuramento del link truffaldino per prevenire ulteriori vittime. L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini a esercitare la massima cautela online, verificando sempre l’affidabilità dei siti web e l’autenticità delle offerte commerciali, specialmente quando i prezzi appaiono sospettosamente bassi rispetto al valore di mercato.