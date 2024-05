Incidente sulla Flacca, protagoniste atlete in ritiro al CONI

Incidente mercoledì mattina a Gaeta, in zona “Flacca”, direzione Sperlonga. Tre giovani promesse del pattinaggio sul ghiaccio, attualmente in ritiro con la Nazionale Italiana presso il prestigioso centro olimpico del C.O.N.I. di Formia, hanno perso il controllo durante un allenamento in bicicletta, cadendo a terra.

I Carabinieri di Formia sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, avviando le indagini per determinare le cause dell’accaduto. Fortunatamente, le atlete non hanno subito gravi infortuni, riportando solo lievi escoriazioni.





I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente, fornendo le prime cure alle pattinatrici, che non solo sono campionesse italiane di pattinaggio sul ghiaccio ma si distinguono anche nel ranking mondiale. La prontezza e la professionalità dei soccorsi hanno evitato che l’incidente assumesse contorni più gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma i primi rilievi suggeriscono che si sia trattato di un evento fortuito. Le tre atlete, il cui impegno e talento sono noti a livello internazionale, sono ora in fase di riposo e pronte a riprendere gli allenamenti non appena possibile.