Incidente tra auto e moto, centauro elitrasportato a Roma

Due feriti, di cui uno trasferito in ospedale in eliambulanza. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Lenola, in località Valle Bernardo, sinistro che ha visto scontrarsi un’auto condotta da un 66enne del posto e una motocicletta guidata da un 29enne residente a Carpineto Romano.

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, che dopo una prima stabilizzazione da parte del personale del 118 è stato preso in carico dall’elisoccorso Pegaso e trasportato in codice rosso in un nosocomio di Roma. Ferita anche una donna che viaggiava con lui, una 27enne poi trasferita al Dono Svizzero di Formia.





Lo schianto che ha vito coinvolti i due centauri si è verificato all’altezza di un incrocio, mentre il due ruote era intento a svoltare. L’esatta dinamica, e le relative responsabilità, sono ancora al vaglio delle autorità.