Incidente sulla Pontina, rifiuta l’alcoltest e minaccia di morte i carabinieri: arrestato

Nel corso del pomeriggio di martedì, a Sabaudia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 41enne residente in città per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché guida in stato di ebrezza alcolica.

Il predetto è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo lungo strada stradale 148 Pontina a bordo della propria autovettura – restando illeso – e, dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, ha opposto resistenza, minacciando anche di morte i militari intervenuti.





Per lo stato di alterazione psicofisica in cui versava, dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche, il predetto veniva trasportato presso il nosocomio di Latina, dove rimaneva piantonato in attesa di essere tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.