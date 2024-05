In stato di ebbrezza, perde il controllo dell’auto e finisce sullo spartitraffico della ciclabile: denunciato

Nel corso della mattinata di domenica i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 59enne residente ad Aprilia.

Nel pomeriggio di sabato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura a Sabaudia, ha perso il controllo andando a sbattere contro lo spartitraffico della pista ciclabile presente.





Giunti sul posto, dopo aver accertato che il 59enne non aveva riportato lesioni, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto ad accertamenti tramite etilometro, accertando come avesse alzato troppo il gomito. Contestualmente alla denuncia, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.