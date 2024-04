Dramma ad Aprilia: schianto in moto, muore un centauro

Un centauro è deceduto in un incidente avvenuto ad Aprilia. Uno schianto verificatosi nel pomeriggio di sabato in via del Genio civile, e che per cause in corso di accertamento da parte delle autorità ha coinvolto una motocicletta Honda Cr Fireblade e una Toyota Auris. Ad avere la peggio, come anticipato, l’uomo che viaggiava sulla due ruote, un 41enne morto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni i mezzi procedevano nella stessa direzione, verso la Pontina. Oltre al personale del 118, per soccorrere il motociclista era stata attivata anche un’eliambulanza, atterrata poco distante. Tutto inutile, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il tragico epilogo del sinistro.





Gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica sono stati affidati agli agenti della polizia locale.