Incidente mortale sull’Appia, non ce la fa un 33enne di Terracina

La notte tra sabato e domenica a Fondi, i Carabinieri della Tenenza locale, sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa in merito ad un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture in via Appia.

L’auto guidata da un di 33 anni di Terracina, ha perso il controllo del veicolo,

impattando contro un albero posto a margine della sede stradale e, carambolando, ha urtato un’autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia, condotta da un uomo classe 2004 residente a Fondi, con a bordo 5 persone di età compresa tra i 19 e 24 anni.





A seguito dell’impatto il 33enne è deceduto sul colpo, mentre il conducente e i 4 trasportati dell’altra autovettura, hanno riportato lievi ferite: soccorsi sul posto da personale del 118 sono stati poi trasportati per le cure del caso, presso i nosocomi di Latina e Formia.