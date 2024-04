Con la moto della scarpata, ragazza elitrasportata a Roma

Una soldatessa americana di vent’anni è rimasta gravemente ferita in un pauroso incidente avvenuto sull’Appia, all’altezza del chilometro 129.200.

Si è verificato domenica pomeriggio – erano circa le 16 – mentre la giovane viaggiava in sella alla sua moto, improvvisamente finita fuori controllo per poi precipitare nella scarpata che costeggia la strada. A recuperarla, i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gaeta. Dopo una prima stabilizzazione, è stata presa in carico con tecniche Saf, per poi dare luogo a una staffetta d’emergenza che ha visto protagonisti anche i sanitari del 118 e il personale di un’eliambulanza. La ferita è stata ricoverata in un ospedale di Roma.