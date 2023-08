Incidente tra auto e tir sulla Frosinone mare, donna elitrasportata a Roma

Grave incidente sulla sulla Frosinone-mare: per cause in corso di formale accertamento un’auto si è scontrata con un tir, per poi essere scaraventata contro un muro in cemento. Si è registrato venerdì pomeriggio, intorno alle 15, all’altezza del chilometro 16+800 della strada statale 699, nel Comune di Roccasecca dei Volsci.

Dopo lo schianto l’auto è stata ridotta a un ammasso di lamiere, da cui la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Sezze ha estratto la conducente, una donna ciociara residente a Pofi. Presa in carico dai sanitari del 118, a margine di una prima stabilizzazione la paziente è stata elitrasportata alla volta del policlinico Gemelli di Roma.