Padre e figlio si aggrediscono a martellate: denunciati entrambi

Giovedì, a Prossedi, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà due uomini residenti in paese – un 77enne e un 39enne – per il reato di lesioni personali aggravate.

Nella tarda mattinata i predetti, padre e figlio conviventi, mentre erano all’interno dell’abitazione, dopo un diverbio sorto per futili motivi, si sono reciprocamente aggrediti con un martello procurandosi lesioni.





Entrambi soccorsi da personale del 118, sono stati trasportati presso gli ospedali di Terracina e Frosinone, in codice giallo, non in pericolo di vita e dove sono stati refertati.

Il padre ha riportato un “trauma cranico non commotivo regione frontale con ferita lacero contusa stessa regione”, mentre il figlio un “trauma cranico non commotivo regione parietale e frontale sinistra con interessamento orecchio sinistro”.