Elezioni comunali, ecco i comuni pontini al voto nel 2024

Occhi puntati sulle urne anche in provincia di Latina. Il 2024 non è anno solo di elezioni europee, perché vanno al voto anche alcuni piccoli centri del territorio pontino.

Sermoneta, Maenza, Prossedi, Rocca Massima, Monte San Biagio e Spigno Saturnia.





Tutti piccoli comuni con popolazione al di sotto dei 15 mila abitanti e quindi niente coalizioni, ma solo liste civiche e soprattutto nessun ballottaggio.

La lista che prenderà il maggior numero di voti eleggerà il sindaco e la maggioranza in consiglio comunale.

Le elezioni si terranno in concomitanza con quelle per il rinnovo del Parlamento Europeo previste per sabato 8 e domenica 9 giugno. Si tratta comunque di una settimana importante in vista della scadenza elettorale, in quanto la presentazione delle liste avverrà entro sabato 11 maggio.