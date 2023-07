Perquisizioni dopo il tentato omicidio, un arresto e una denuncia

Nella mattinata del 26 luglio 2023, nei Comuni di Formia, Minturno e Gaeta in Provincia di Latina, all’esito di numerose perquisizioni delegate dalla Procura Distrettuale di Roma nell’ambito del tentato omicidio di Bardellino Gustavo cl. 80 avvenuto il 15.02.2022 a Formia ed eseguite dai militari del Nucleo Investigativo e del Comando Compagnia carabinieri di Formia (LT) facenti capo al Comando Provinciale dei carabinieri di Latina, e da personale della Squadra Mobile di Latina e dal Commissariato di Gaeta facenti capo alla Questura di Latina, è stato arrestato un uomo (F.G. cl. 1950 di Formia) trovato all’interno della sua abitazione in possesso di una pistola alterata (semiautomatica priva di matricola) con relativo munizionamento cal. 7,65 che tentava di occultare nonché denunciata una donna (B.A. cl. 1977 di Formia) ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per essere stata trovata in possesso di gr. 18 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati all’interno della propria abitazione.