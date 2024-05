A Gaeta la lezione gratuita di difesa personale per le donne

Un nuovo appuntamento, una nuova collaborazione con l’Associazione “Diritto&Donna” con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza di genere. Sabato 18 maggio, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’Impianto Sportivo Polivalente di via Venezia, a Gaeta, si svolgerà #IoNonHoPaura, un’iniziativa che vedrà impegnata l’ASD Lady Dragon Shotokan Karate, in particolare il M° Pasqualina Macera (Cintura Nera 5° Dan Fijlkam), in una lezione gratuita di difesa personale, riservata a tutte le donne dai 9 anni in su.

Un aiuto concreto per non farsi trovare impreparate nell’affrontare un’eventuale situazione di rischio e di pericolo, imparando a sviluppare e ad utilizzare gli strumenti, le tecniche e la mentalità difensiva per prevenire o fronteggiare un’aggressione.





«Il nostro impegno quotidiano non si ferma – ha commentato la Presidente Valeria Aprile -, così come le nostre collaborazioni con il mondo dello sport, della scuola e dell’associazionismo del territorio. Sappiamo, infatti, che solo unendo le forze si possono raggiungere i risultati migliori, soprattutto quando si parla di sensibilizzazione, di divulgazione del nostro messaggio e della nostra attività di prevenzione contro la violenza di genere.

Attraverso l’iniziativa “#IoNonHoPaura”, vogliamo fornire un aiuto concreto a tutte le donne, che, apprendendo alcune tecniche, avranno la possibilità di sentirsi più sicure e di affrontare una situazione di pericolo o un’eventuale aggressione. Ringrazio di cuore l’ASD Lady Dragon Shotokan Karate e il M° Pasqualina Macera per la disponibilità, oltre alla Confcommercio Lazio Sud Gaeta, presieduta da Anthony Reale, che ci è sempre vicina.

Inoltre, stiamo organizzando la 2ª edizione della “Camminata contro la violenza”, in memoria delle vittime di femminicidio. Sarà un momento di condivisione e riflessione per ricordare tutte le donne che non ci sono più per mano di chi avrebbe dovuto amarle. Un lungo corteo colorato di rosso, composto da uomini, donne e bambini, tanti cuori che, insieme, vogliono lanciare un messaggio, agire sulla prevenzione e proporre un cambiamento culturale. Insieme si vince!».

Per informazioni e adesioni all’iniziativa #IoNonHoPaura, è possibile inviare un messaggio whatsapp al 338.8796933, una mail all’indirizzo dirittoedonna@gmail.com o un messaggio su Messenger tramite la pagina Facebook “Diritto&Donna”.