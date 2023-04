Incendio alla chiesa del Don Bosco, il messaggio di vicinanza dell’amministrazione

“Esprimo a nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Formia la vicinanza alla comunità di Don Bosco, al parroco don Mariano Salpinone (qui la videointervista di h24notizie) e a tutti i fedeli che ne fanno parte per il drammatico incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, che ha interessato principalmente la sagrestia e la canonica della chiesa ‘Cuore Immacolato di Maria’, provocando ingenti danni che, fortunatamente, non hanno interessato vite umane”, dice il sindaco Gianluca Taddeo a margine delle fiamme.

“Il Villaggio Don Bosco rappresenta un fondamentale punto di riferimento per l’intero territorio del Lazio Sud, non soltanto per le molteplici attività oratoriali e formative, ma anche per quanto riguarda l’accoglienza e l’assistenza di senzatetto ed immigrati presso la struttura ‘Casa Singh’, allestita appositamente all’interno del villaggio.





In tal senso il Comune di Formia metterà a disposizione una struttura adeguata che possa ospitare tutte queste persone disagiate, attraverso lo spirito di umanità e solidarietà che da sempre contraddistingue l’intera comunità di Don Bosco.

Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale di Formia e a tutti i volontari che hanno lavorato incessantemente in seguito al drammatico episodio.

Traiamo infine un grande insegnamento di forza e coraggio dalle parole pronunciate da don Mariano Salpinone all’indomani di questi fatti: ‘Dalla croce tutto rinasce, ripartiamo dal crocefisso che è rimasto illeso’”.