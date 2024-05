Altra notte di fuoco ad Aprilia: in fiamme tre auto

Nuovo giallo ad Aprilia: sono bruciate tre auto, parcheggiata l’una accanto all’altra. L’incendio si è registrato nella notte tra giovedì e venerdì – intorno alle 2 – in un’area di sosta in via Inghilterra, portando all’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da uno dei veicoli, allargandosi subito dopo ai restanti. Per quanto riguarda le cause, sono al vaglio dei militari dell’Arma del reparto cittadino, che pur non escludendo l’ipotesi di un cortocircuito sembrano propendere per un’azione dolosa. Un avvertimento, insomma.





Non l’unico episodio particolare degli ultimi giorni, ad Aprilia. Durante lo scorso weekend un’altra auto era stata distrutta dalle fiamme in via Leonardo Da Vinci, nel quartiere Primo, mentre a metà della settimana corrente qualcuno ha sparato a una macchina parcheggiata in via degli Oleandri, in pieno centro, ritrovata con un bossolo conficcato in uno sportello.