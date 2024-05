Incendiò un B&B, libertà vigilata per una donna residente a Castelforte

Nel corso della giornata del 17 maggio i carabinieri della Stazione di Castelforte hanno dato esecuzione a provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri nei confronti di una cittadina polacca classe 77 domiciliata in paese: per un anno dovrà restare in libertà vigilata.

“La misura di sicurezza – spiega il Comando provinciale dell’Arma – scaturisce quale provvedimento preposto a prevenire la commissione di ulteriori e più gravi reati, stante la pericolosità sociale attribuita alla donna, la quale, già gravata da numerosi precedenti di polizia, nel febbraio del 2023 era stata protagonista di un incendio doloso appiccato nelle stanze di un noto B&B di Valmontone, nei pressi del parco divertimenti locale, dove aveva alloggiato per qualche giorno”.





“La struttura andata in fiamme veniva parzialmente recuperata dall’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco e dei carabinieri del luogo, che avevano identificato la responsabile del grave atto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente i mezzi necessari al suo giudizio”.

Pertanto il Tribunale di Velletri, pur riconoscendo l’incapacità di intendere e volere dell’imputata e quindi giudicandola non sanzionabile dal punto di vista penale, ha ritenuto opportuno emettere il provvedimento in parola con una misura volta a tutelare l’incolumità propria e di terzi, misura prontamente eseguita dai carabinieri della Stazione di Castelforte, che provvederanno ora a sorvegliarne l’osservanza.