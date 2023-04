Il violento incendio, che nella notte scorsa ha devastato la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Formia, nota come Villaggio Don Bosco, ha colpito profondamente tutta la comunità formiana.

Numerosi i messaggi di solidarietà rivolti a don Mariano Salpinone e a tutti i fedeli del Villaggio Don Bosco, da anni importante punto di riferimento la città di Formia e per tutto il Lazio sud, come luogo di accoglienza, oratorio per i giovani, con attività di formazione, educazione e carità che hanno ampia ricaduta sul territorio.

Nelle parole di don Mariano Salpinone tanta commozione, ma anche un messaggio di speranza:”Ripartire”.