Doppio licenziamento all’Ittella, continua il botta e risposta tra sindacato e azienda

“Come Uila Uil di Latina prendiamo atto della risposta al nostro comunicato stampa da parte della Direzione Aziendale della Società Ittella Italy srl”, scrivono i referenti per le province di Latina e Frosinone Antonio Passaretti e Simone Pompili. “Ci preme precisare che nella loro risposta, non viene mai fatta nessuna menzione dei due licenziamenti ma, se è vero che la società si dice aperta al confronto con il sindacato e manifesta sin d’ora la sua disponibilità ad un incontro, non capiamo come mai, dalla nostra richiesta di incontro a seguito della nomina del rappresentante sindacale, non siamo ancora stati convocati e nel frattempo si è proceduto, nonostante il divieto previsto dalla Legge, a licenziare in tronco il nostro rappresentante sindacale insieme ad un suo collega anch’esso nostro iscritto”.

“Ci sorprende inoltre l’esternazione fatta circa la ‘consapevolezza dell’importanza del ruolo del sindacato non contestandone la sua legittimità’ fatta le ore successive al licenziamento di un rappresentante sindacale. Per tanto se è vero che riconoscono nel sindacato un ruolo importante nella vita dei lavoratori nello stabilimento, chiediamo che vengano immediatamente ritirati i licenziamenti in tronco effettuati in totale inosservanza della legge”.





“In attesa dell’eventuale convocazione da parte della società, a cui ci rendiamo disponibili sin d’ora, vogliamo comunicare che oggi abbiamo incontrato il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero insieme ad un gruppo di lavoratori licenziati ed al nostro rappresentante sindacale. Al sindaco abbiamo esternato tutta la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo all’interno di una realtà produttiva importante come quella di Ittella per la cittadina di Prossedi e lo abbiamo anche informato della nostra richiesta avanzata ieri al Prefetto di Latina Maurizio Falco. Quest’ultimo, oltre a manifestarci la sua vicinanza nell’azione intrapresa, si è reso disponibile a fare da tramite per trovare una soluzione definitiva”.