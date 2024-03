Licenziamenti Geberit di Gaeta, il Pd: “Ricadute pesantissime sul territorio”

“Apprendiamo con una certa preoccupazione le notizie sui licenziamenti in atto presso lo stabilimento Geberit di Gaeta, la principale azienda manufatturiera del nostro territorio con una pianta organica di circa 300 dipendenti”. Lo dicono in una nota condivisa il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubbo e i segretari dei circoli dem di Gaeta, Formia, Minturno, Itri e Fondi (Gianluca Conte, Ottavia Raduazzo, Lorenzo Corea, Paola Ruggieri e Lorenzo Cervi).

“L’azienda ha già sospeso negli ultimi anni tutti i contratti di somministrazione impegnati sulla linea produttiva mandando a casa alcune decine di giovani operai. Solo nell’ultimo anno c’è stato l’allontanamento di 35 lavoratori in somministrazione (ex contratto interinale), scelta, tra l’altro, non preceduta da alcuna interlocuzione sindacale e sulla quale non è stata fornita nessuna spiegazione.





Come se non bastasse negli ultimi giorni l’azienda ha richiesto l’apertura della procedura di riduzione collettiva del personale per altri 50 operai, in questo caso assunti direttamente dalla Geberit con contratto di lavoro subordinato: la società parla di esuberi strutturali.

Una riduzione così importante del personale, non solo desta particolare preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Gaeta, ma genera ricadute economiche e sociali pesantissime sul nostro territorio. Parliamo, infatti, di una delle pochissime realtà produttive rimaste.

Non è possibile che tutto ciò sia considerato esclusivamente come una vicenda interna all’azienda, la Politica ha il dovere di intervenire e di pretendere spiegazioni.

Le amministrazioni comunali devono impegnarsi da subito a chiedere l’apertura di un tavolo in Prefettura con le istituzioni e tutte le parti sociali per porre l’attenzione sugli esuberi e analizzare le strategie aziendali della Geberit.

La vicenda richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi. Il Partito Democratico esprime totale solidarietà ai lavoratori colpiti da questo provvedimento e alle loro famiglie, e s’impegna con tutti i suoi rappresentanti istituzionali a seguire questa vicenda”.