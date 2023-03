Lavoratori licenziati in tronco, il sindacato: “Ritorsione dell’azienda”

“Questa mattina, il nostro rappresentante sindacale Uila-Uil dell’azienda Ittella Italy srl di Prossedi, al suo rientro in azienda dopo un periodo di ferie forzate comunicate subito dopo la sua nomina, insieme al suo collega, anche lui nostro iscritto e anche lui posto in ferie forzate, hanno trovato il loro ufficio chiuso a chiave e ad attenderli c’era il responsabile delle risorse umane che gli comunicava il loro licenziamento in tronco“. Lo denunciano attraverso una nota Antonio Passaretti e Simone Pompili, referenti della Uila Uil di Latina e Frosinone.

“Siamo fermamente convinti che i licenziamenti non sono stati effettuati per le motivazioni addotte nella lettera, anche perché in palese e totale violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ma sono stati una vera e propria ritorsione da parte dell’azienda nei confronti dei due lavoratori colpevoli solamente di aver scelto di aderire alla nostra organizzazione sindacale Uila-Uil”.





“Quello che è successo è veramente qualcosa di grave che viola e lede i diritti individuali di tutti i lavoratori di iscriversi ad una organizzazione sindacale sancito dalla nostra Costituzione e per questo assisteremo i lavoratori interessati da questi ingiusti provvedimenti a far valere i propri diritti in tutte le sede opportune e contestualmente difenderemo la libertà di ogni lavoratore di quell’azienda di iscriversi all’organizzazione sindacale che meglio sa rappresentare le loro istanze all’interno del luogo di lavoro”.

Non si è fatta attendere, la replica del sindacato: “Accuse infondate” CLICCA QUI