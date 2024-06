Urne aperte sabato e domenica per Europee e Amministrative

Attesa per la tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. L’Italia è chiamata ad eleggere ben 76 eurodeputati con un sistema proporzionale e uno sbarramento di lista al 4%.

Nelle stesse giornate, con i seggi aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, si voterà anche in quei Comuni che dovranno rinnovare le proprie cariche elettive. in Provincia di Latina sono sei i centri chiamati ad eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali: Monte san Biagio, Spigno Saturnia, Prossedi, Rocca Massima, Maenza e Sermoneta.





COME SI VOTA

Alle elezioni Europee si vota barrando il simbolo del partito. È poi facoltà dell’elettore esprimere fino ad un massimo di tre preferenze garantendo l’alternanza di genere. Quindi, in caso si voglia esprimere più di una singola preferenza, bisognerà scrivere sulla scheda i cognomi in un alternanza uomo-donna o donna-uomo o ancora uomo-donna-uomo o donna-uomo-donna

Alle comunali, invece, essendo tutti i centri chiamati alle urne dei piccoli comuni si ha la certezza che non si andrà al ballottaggio e gli elettori non avranno facoltà di esprimere il cosiddetto “voto disgiunto”. Il voto verrà espresso indicando il candidato sindaco. Questo andrà in automatico alla ista a lui collegata. Gli elettori possono esprimere un massimo di due preferenze garantendo sempre la parità di genere (donna-uomo o uomo-donna)

LO SPOGLIO

Una volta chiuse le operazioni di voto, i seggi procederà prima allo spoglio delle Europee in contemporanea in tutta Italia, dove è previsto già nella notte il responso elettorale.

Per le Comunali, si procederà alle operazioni di scrutinio a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno. I risultati non prima della metà o tardo pomeriggio.

COSA SAPERE

Per votare bisogna recarsi al seggo in cui si è inseriti, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.