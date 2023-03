Lavoratori licenziati, la Ittella replica al sindacato: “Accuse infondate”

“Apprendiamo con grande rammarico quanto sostenuto in data odierna dalla Uila Territoriale Latina Frosinone con il proprio comunicato stampa impregnato di accuse infondate nei confronti della nostra azienda. Il nostro fare è stato sempre contraddistinto dal dialogo e dal rispetto dei lavoratori e del lavoro da questi svolto“. Lo dice la società tirata in ballo dal sindacato, la Ittella Italy, con sede a Prossedi.

“Oramai da anni l’azienda è sindacalizzata e mai contestazioni del tenore di quelle ricevute sono pervenute alla nostra attenzione. Quanto affermato dalla Uila è una distorta rappresentazione della realtà poiché fondata su una ricostruzione fattuale non veritiera che si respinge con decisione nella sua interezza. L’azienda è consapevole dell’importanza del ruolo del sindacato e giammai ne contesterebbe la legittimità, proprio per questo motivo rinnova anche in questa sede la propria disponibilità al confronto e al dialogo con ogni sigla sindacale, senza distinzione alcuna”.