Bomba d’acqua, frana e esondazione: Formia in ginocchio

Una vera e propria bomba d’acqua quella che è venuta giù nel primo pomeriggio in tutto il sud pontino e che ha creato notevoli disagi, in particolar modo a Formia, dove una frana ha fatto esondare il torrente Rio Fresco creando allagamenti in diversi punti.

Il tutto poco dopo l’altro evento incredibile che si è registrato sulla pianura pontina, ovvero un tornado che ha messo in ginocchio diverse aziende agricole tra Terracina e Sabaudia.





La zona maggiormente colpita è risultata essere quella di Santa Maria la Noce. La strada della frazione scoscesa si è trasformata in un fiume in piena.

Paura per i residendi della zona che si sono visti sfiorare dalla furia di acqua, fango e detriti.

Fortunatamente non sembrano essere state registrate persone coivolte o colpite dall’ondata di piena.

1 di 5

Gli allagamementi, però, hanno riguardato diversi punti della città con il fango e i detriti che sono arrivati fino in zona Vindicio o a Largo Paone come testimoniano le tantissime foto che attestano lo stato di criticità con cui ha a che fare il Comune di Formia in queste ore.

E l’allerta non è ancora finita perché è in vigore fino a domani.