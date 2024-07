Lunedì al via la campagna sul corretto conferimento dei rifiuti

Partirà lunedì 29 luglio 2024 la campagna di vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti. L’iniziativa, in stretta collaborazione tra gli agenti di Polizia Locale di Formia e gli operatori ecologici della Frz, opererà sull’intero territorio, proseguendo il percorso dell’ampio monitoraggio che interesserà i due litorali di Vindicio e Gianola/Santo Janni, il centro e le periferie, nonchè le aree di montagna. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo è in prima linea nel verificare il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti e nello stesso tempo nel procedere ad informare i cittadini su eventuali comportamenti errati e, quando necessario, sanzionare. Un incentivo nel prevenire i comportamenti che arrechino danno all’ambiente e al decoro urbano, contrastando la spiacevole e spesso frequente piaga dell’abbandono di rifiuti.

“L’inizio della campagna di vigilanza – afferma il Sindaco Gianluca Taddeo – ha il compito di tutelare il decoro, l’igiene e l’ambiente del territorio in cui viviamo, stroncando quegli episodi di inciviltà che sfregiano l’immagine e l’ecosistema cittadino. Si continuano a registrare inosservanze che hanno un peso non indifferente sul ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, occorre perciò intensificare l’azione di controllo e sanzionare chi, per superficialità o noncuranza, danneggia la collettività, valorizzando invece i comportamenti virtuosi della maggioranza dei cittadini. Ancora più grave è la vergognosa pratica dell’abbandono indiscriminato di rifiuti che deturpa il decoro, l’igiene, il volto della nostra Formia e ovviamente l’ambiente”.





L’assessore con delega alla Frz, Fabio Papa, ha sottolineato che “al fine di raggiungere ambiziosi obiettivi che ci proponiamo e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, è necessario procedere in maniera più incisiva con un’attività di controllo che parte dalla raccolta rifiuti per poi andare a verificare anche altri aspetti (versamento Tari, regolarità affitti, etc.), che porteremo avanti in queste settimane grazie all’impegno encomiabile e alla task force intercorsa tra gli operatori ecologici e la Polizia Locale, sanzionando i comportamenti non corretti che portano al degrado ambientale e a maggiori costi per la comunità”.

L’Amministratore unico della Frz, Raffaele Rizzo, ha ribadito che “la creazione di questo tavolo di coordinamento è fondamentale per individuare chi inquina e sporca il territorio e grazie a questo deterrente l’auspicio è di riuscire a migliorare i comportamenti individuali e collettivi, valorizzando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni. Insieme riusciremo a debellare questo fenomeno dannoso”.

Una lotta costante che rappresenta uno degli impegni principali da parte del Comune di Formia con un attento monitoraggio a 360° e con l’intento di sensibilizzare residenti e turisti, che hanno scelto di soggiornare nel territorio, al corretto e puntuale conferimento dei rifiuti. Un problema atavico che si acuisce soprattutto nel periodo estivo. Un controllo capillare che va di pari passo con il lavoro di vigilanza sulle attività commerciali portato avanti, da circa due settimane, in sinergia con le altre forze dell’ordine.