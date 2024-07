Formi@live – Le Notti di Caposele: i prossimi appuntamenti

Dopo una prima serie di eventi che si sono svolti presso la Corte comunale, si entra nel vivo della manifestazione “ Formi@live – Le notti di Caposele” sostenuta dal Comune di Formia e con il contributo della regione Lazio.

Venerdì 12 luglio, sul palco dell’area archeologica Caposele, un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta ci verrà proposto da Karima & Walter Ricci. Canzoni rimaste nella storia, “evergreen” che hanno segnato intere generazioni come “Quando quando quando”, “Dio come ti amo”, “Oh che sarà”, “Una notte a Napoli” e molte altre, saranno affrontante, in questa fantastica avventura musicale che sfocerà in un album, da questo inedito duo che mette in scena tutta la loro passione e complicità. Nel 2006 Karima partecipa ad “Amici di Maria De Filippi” e si aggiudica il premio della critica. Prende parte nel 2009 al Festival di Sanremo e da allora fa conoscere la sua voce potente in cui convivono i colori del jazz, del soul e del blues. Collabora negli anni con artisti importanti. Uno di questi è Walter Ricci, vocalist e pianista, che nel curriculum artistico vanta una serie di duetti importanti con big della musica mondiale come Michael Bublè, Mario Biondi e George Benson.





Questo il programma

Area archeologica Caposele

Venerdì 12 luglio 2024 – ore 21:15 – ingresso con biglietto € 10,00

Karima & Walter Ricci

Karima – voce

Walter Ricci – piano, voce

Sabato 20 luglio 2024 – ore 21:15 – ingresso con biglietto € 10,00

Serio – Gambi – Famulari

Letizia Gambi – voce & percussioni

Elisabetta Serio – pianoforte

Giovanna Famulari – violoncello

Ilaria Capalbo – contrabbasso

Elisabetta Saviano – batteria

Lunedi 29 luglio 2024 – ore 21:15 – ingresso con biglietto € 20,00

DANILO REA

Danilo Rea – pianoforte

Sabato 3 agosto 2024 – ore 21:15 – ingresso con biglietto € 25,00

Tosca

“La Bella estate”

Abbonamento tre concerti (Karima & W.Ricci – Serio-Gambi-Famulari – D.Rea) € 30,00