Tanti danni, al momento non sembrano esserci vittime, ma il tornado che ha colpito l’area tra Pontinia, Terracina, Sabaudia e San Felice Circeo in zona San Vito ha fatto davvero paura.

Le immagini e i video che iniziano a girare in rete sono a dir poco spaventosi. Registrati molti danni, in particolar modo alle aziende agricole del territorio e alla viabilità in particolar modo tra l’Appia e la Migliara 56.