Maltempo, nuova allerta gialla per la giornata di giovedì

Dopo la brevissima parentesi, domani torna la pioggia e con essa l’allerta meteo di tipo “gialla” come previsto dal bollettino della Protezione Civile del Lazio.

L‘allerta è sia di carattere idrogeologico per temporali che di tipo idraulico, evidentemente anche a seguito dei tanti disagi registrati nella giornata di lunedì per via delle tante piogge e degli allagamenti registrati in gran parte del sud pontino.





Attenzione, dunque, dalle prime ore di giovedì per le successive 24-36 ore per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta gialla è diffusa a tutte le zone del Lazio, ma quella di tipo idraulico riguarda in particolar modo i bacini costieri sud.