Viola il divieto di avvicinamento, donna arrestata

La Polizia di Stato della Questura di Latina nel pomeriggio di martedì 23 luglio ha tratto in arresto R. M., cittadina italiana del 1988, con a carico svariati pregiudizi di polizia, per aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nel comune di Formia.

In dettaglio, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Formia, a seguito di richiesta d’intervento giunta al 112 per lite in famiglia, interveniva prontamente sul luogo segnalato.





All’interno dell’abitazione indicata, oltre alla richiedente, vi erano altre due donne, rispettivamente madre e sorella dell’arrestata, e la stessa R.M.

Si appurava così che la donna aveva poco prima aggredito le parenti, violando oltretutto i provvedimenti cautelari sopra citati, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Cassino il 26.03 u.s..

Pertanto i poliziotti intervenuti conducevano R.M. negli Uffici del Commissariato di Formia per gli ulteriori accertamenti a suo carico.

Emergeva così che la stessa si sarebbe presentata presso l’abitazione della madre per riprendere alcuni effetti personali ma, una volta all’interno dell’abitazione, avrebbe iniziato nuovamente ad inveire contro madre e sorella.

Alla luce di quanto emerso ed accertato, dopo aver contattato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Cassino, la R. M. veniva dichiarata in stato di arresto.