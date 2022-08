Investita mentre attraversa la strada, grave una 33enne

Dopo il drammatico investimento che sabato ha portato alla morte dell’11enne originario di Napoli Romeo Golia, in provincia di Latina si è registrato un altro incidente con modalità simili, che portato al ricovero di una 33enne di Gaeta presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: intorno alle 3 di domenica è stata travolta sull’Appia da una Fiat Punto.

La donna, ricoverata in prognosi riservata, si trovava a Scauri e secondo le ricostruzioni stava attraversando l’arteria in compagnia di un amico di Formia, rimasto ferito in maniera lieve rispetto alla 33enne.





Al volante dell’utilitaria, un 44enne di Minturno: da quanto si apprende, prima si è allontanato dal luogo del sinistro, poi si è costituito dai carabinieri. E’ risultato positivo all’alcol test, venendo denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, oltre che per fuga e omissione di soccorso.