Spighe verdi, il riconoscimento “alla ruralità” anche a Gaeta

Anche quest’ anno Gaeta può fregiarsi delle Spighe verdi, certificato creato dalla Fee per mettere in evidenza le qualità dei Comuni rurali in termini di gestione del territorio a favore dell’ambiente e della qualità di vita dell’ intera comunità.

Consegnato mercoledì mattina a Roma nella sala Spadolini del Ministero per i Beni e le attività culturali, il riconoscimento è stato naturalmente accolto con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che quest’anno, dopo la Bandiera Blu e quella Verde, con l’arrivo delle Spighe ha conseguito un tris di certificazioni d’eccellenza. L’ assegnazione delle Spighe verdi si ottiene solo al termine di rigorose valutazioni condotte dai Ministeri delle Politiche agricole e dei Beni culturali, dal Comando unità Tutela forestale dell’Arma dei carabinieri, dall’Ispra e dal Cnr.





«Se la Bandiera blu premia i migliori tratti di mare, – commenta il sindaco Cristian Leccese che ha ritirato il riconoscimento – la Spiga verde dà risalto alle buone pratiche di conservazione dell’entroterra. Difatti vengono premiati i Comuni che valorizzano l’aspetto rurale del territorio. Dobbiamo infatti ricordare che il nostro vastissimo patrimonio non afferisce solo al grande mare di cui siamo chiaramente contraddistinti ma anche a tutto ciò che è cultura rurale. Sono felice e orgoglioso di aver rappresentato Gaeta in questa prestigiosa circostanza che attesta il merito delle politiche messe in atto dall’Amministrazione e soprattutto dell’impegno profuso dai nostri concittadini. Tutti gli sforzi orientati a rendere il nostro territorio sempre più accogliente, valorizzando quello che di più prezioso abbiamo, l’ambiente naturale e il paesaggio urbano, vengono riconosciuti da un premio che rafforza ancora di più l’immagine di Gaeta in ambito turistico, un ruolo di grande importanza e particolarmente significativo, considerato che con Bandiera Blu, Bandiera Verde e Spighe Verdi abbiamo ottenuto un tris vincente di certificazioni d’ eccellenza. La condivisione di obiettivi tra il Comune, coloro che si occupano di agricoltura, i cittadini, i turisti, quali la conservazione del paesaggio, la corretta gestione dei rifiuti, il recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico, unitamente alla promozione del nostro capitale enogastronomico locale, possono costituire le basi per una nuova economia del territorio, orientata alla sostenibilità ambientale e votata alla riduzione del consumo di suolo».

