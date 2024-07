Truffa del “finto carabiniere” a un’anziana di Fondi, interviene la polizia

Nella mattinata di mercoledì ai poliziotti della Questura di Latina è giunta la segnalazione di una possibile truffa ai danni di una persona anziana, messa in atto da parte di ignoti nel territorio di Fondi. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo in flagranza di reato un cittadino originario di Napoli, che aveva appena ritirato un plico da una donna di 87 anni.

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire gli elementi della truffa ordita dal cittadino partenopeo in concorso con dei complici, ai danni di una vittima vulnerabile per l’età e per le modalità dell’azione.





L’anziana era stata contattata telefonicamente da un sedicente “maresciallo della Stazione carabinieri di Fondi”, che aveva cercato di convincerla a mettere insieme la somma di 4.500 euro per ottenere la liberazione del figlio. Un uomo citato con il suo corretto nome e cognome, e che, nella ricostruzione truffaldina, era stato accompagnato in caserma e trattenuto dopo aver investito con la sua macchina una persona.

“L’anziana manifestava la difficoltà a reperire tutto il denaro richiesto – spiega la Questura – ma il truffatore cercava di convincere la donna a mettere insieme banconote, monili in oro, carte di credito, titoli, che sarebbe passato a ritirare immediatamente dopo. La donna però aveva la prontezza di sincerarsi delle condizioni del figlio contattandolo da altra utenza il quale, resosi conto del fatto, avvisava immediatamente la polizia”.

L’autore dei fatti descritti è stato denunciato per truffa aggravata e possesso ingiustificato di un coltello. Non solo: “E’ stato anche sequestrato materiale ritenuto utile per ricostruire la rete dei complici”, evidenzia la Questura. Inoltre, nei suoi confronti il questore Fausto Vinci ha adottato un provvedimento di allontanamento immediato dal territorio del Comune di Fondi con divieto di ritorno per anni tre. La vittima non ha subito alcun danno materiale.

“Si rammenta che è sempre possibile effettuare segnalazioni alla polizia attraverso la piattaforma YouPol”, ricorda la Questura. “Ma soprattutto, quando sappiamo che ci sono persone anziane e vulnerabili sole in casa, soprattutto nel periodo estivo, cerchiamo di prenderci carico di loro se siamo parenti, amici, vicini di casa e per ogni evenienza, contattare sempre il numero unico di emergenza 112”.