Auto investe uomo in bici e fugge: caccia al pirata della strada

Nella mattinata di martedì, a Terracina, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia cittadina sono intervenuti per un incidente stradale con fuga.

Mentre stava percorrendo la via Migliara in sella alla sua bicicletta, un 30enne indiano residente in città è stato investito da un’autovettura che subito dopo si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.





Immediatamente soccorso da personale del 118, il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale di Latina. Nel frattempo, i carabinieri continuano nelle verifiche volte al rintraccio del pirata della strada.