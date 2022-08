VIDEO – Bambino investito sulle strisce pedonali, muore dopo il ricovero

Un 11enne è morto all’ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite riportate in un drammatico investimento avvenuto a Terracina, mentre attraversava le strisce pedonali insieme alla madre e due zie.





Un incidente registratosi intorno alle 11 di venerdì nei pressi del ristorante La Capannina, lungo il tratto d’Appia all’entrata sud della città all’ombra del Tempio di Giove. Il piccolo, Romeo G., è stato travolto da una Volkswagen Polo condotta da un 18enne di Fondi.

Già nell’immediato il quadro clinico del minore è apparso in tutta la sua gravità. Trasferito dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini, in un secondo momento è stato trasportato presso l’elisuperficie attivata nella vicina Fondi, venendo preso in carico dal personale dell’eliambulanza Pegaso per poi volato nella Capitale. Nella mattinata di sabato, il tragico decesso.