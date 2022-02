Criminalità nel Basso Lazio, l’on. Trano chiede l’intervento delle Fiamme Gialle e del Ministro Lamorgese

“Un silenzio tornato a farsi assordante, dopo i primi istanti di cronaca e nulla più, riempie il vivere quotidiano del Golfo di Gaeta, che nemmeno un agguato a colpi di arma da fuoco ha minimamente scalfito, principalmente nelle forze istituzionali e politiche del territorio che sembrano non essersi accorte di nulla”.

l’onorevole Raffaele Trano, in merito agli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato la città di Formia e che hanno visto il ferimento, a colpi di arma da fuoco, del nipote del boss dei Casalesi, Gustavo Bardellino, Esordisce così, in merito agli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato la città di Formia e che hanno visto il ferimento, a colpi di arma da fuoco, del nipote del boss dei Casalesi, Gustavo Bardellino, mentre si trovava presso un autosalone sito in via Ponteritto.

“La sparatoria ai danni di Gustavo Bardellino, è solo infatti il culmine ultimo di una serie interminabile di fatti cruenti e violenti e di verità giudiziarie e investigative sulle quelli nessuno vuole e forse qualcuno non puó, esprimersi, nonostante, anzi forse proprio a causa, del proprio ruolo politico. Anche per questo motivo sono tornato a formalizzare una richiesta già formulata in passato al comando generale della Guardia di Finanza, affinché gli strumenti, gli uomini e le energie che servono per fronteggiare il dilagare del crimine, del malaffare, della corruzione e di una contiguità troppo spesso vestita col colletto bianco, siano incrementati nelle attività investigative riguardanti il Basso Lazio, e quel sudpontino divenuto ormai vera e propria roccaforte di clan e nuove generazioni criminali.

A ciò si aggiunga che una certa propensione a delinquere sembra ormai dilagare autonomamente persino nel tessuto istituzionale stesso, negli uffici dei Comuni, dei Consorzi, delle Autority.

Una valanga di indagini, arresti e accuse penali gravissime stanno investendo piccoli comuni sull’intero territorio, e altri enti pubblici, spesso politicamente emanazione di medesime entità di riferimento. Ero e continuo dunque ad essere dell’opinione che l’assegnazione di personale di nuova formazione, specializzato, in particolare nei reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione, affiancato dalla costituzione di un nucleo specifico di lavoro, sia indispensabile alla velocizzazione di questo tipo di indagine e mi auguro che al più presto questo mio convincimento, che è ben radicato e condiviso nella società civile, trovi riscontro.

Infine, nei prossimi giorni tornerò a scrivere anche al Ministro Lamorgese per sollecitare ad adottare le adeguate decisioni per fronteggiare questa ondata di violenza e malaffare istituzionale sul nostro territorio. Non possiamo più stare in silenzio”.