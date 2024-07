“Le buche costano care, Gaeta ‘insidiosa’ sopra la media”

“Circa dieci mesi fa postammo, sulle pagine Facebook delle associazioni, un articolo dal titolo ‘Gaeta, una città piena d’insidie'”, ricordano le associazioni Comunità Lazio Meridionale e Isole Pontine ed Incontri & Confronti. “Il pezzo scaturiva dalla grande quantità di provvedimenti risarcitori emessi a seguito di cadute, rami spezzati, sinistri stradali… etc. verificatisi sul territorio comunale e pubblicati sull’albo pretorio in occasione della liquidazione dei ristori. Torniamo a parlarne perché: la situazione da allora non è affatto migliorata; la giurisprudenza appare sempre più orientata a responsabilizzare i comuni; il numero di sinistri liquidati e il loro ammontare a Gaeta, costituiscono dati anomali nel panorama dei comuni italiani”.

“Sul primo punto basta farsi un giro per la città per verificare lo stato d’incuria in cui versano i marciapiedi e il manto stradale. Cosicché è possibile cadere rovinosamente (come avvenuto) perché le ruote della moto s’inchiodano in buche non ripristinate o cadere sul marciapiede per la pavimentazione sconnessa come, per esempio, accaduto a una signora di Minturno”.





“Il comune di Gaeta ha in corso un’assicurazione con i Lloyd’s, ma fino alla franchigia di 4.000 euro i rimborsi gravano sulle casse comunali. Essi, cumulativamente valutati, raggiungono cifre dell’ordine di centinaia di migliaia di euro all’anno. Ma di ciò nessuno si preoccupa”.

“Riteniamo che, invece, e qui veniamo al secondo punto, la questione debba essere presa in seria considerazione, perché i giudici non fanno sconti ai comuni disattenti. Sintomatico è quanto si legge nella sentenza n. 549/2023 del Giudice di Pace di Gaeta, adito per un infortunio da caduta. Il comune di Gaeta è stato condannato perché ‘la manutenzione delle strade e dei relativi marciapiedi costituisce per l’ente pubblico un dovere istituzionale …, e il comune convenuto non ha dato prova di aver osservato i doveri di vigilanza e di custodia attraverso la segnalazione del pericolo derivante dalla mancanza di un marciapiede integro, che consentisse un passaggio sicuro per i pedoni'”.

“Quello che però nessun amministratore o dirigente crediamo abbia verificato, e siamo al terzo punto, è se la situazione di Gaeta sia in linea con quanto avviene negli altri comuni o rappresenti piuttosto un’anomalia. Per avere un’idea nel merito – continuano le due associazioni – ci aiuta uno studio del 2020 della Marsh Mc Lennen, società attiva nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi. La ricerca si basa sull’analisi dei sinistri causati da buche e insidie stradali (compresi i marciapiedi), denunciati dal 1995 al 2019 in 66 comuni, facenti parte di un campione rappresentativo dei municipi italiani”.

“Dalla ricerca emerge che la media annuale è di 0,55 ogni 1000 abitanti, per un esborso di 1900 euro a sinistro. Tenendo conto dei circa 20.000 residenti, per Gaeta i dati esposti si traducono in 11 sinistri e 38.000 euro di spesa all’anno, valori assai inferiori alla realtà. Vero è che i flussi turistici contribuiscono a far aumentare il numero dei sinistri, ma pur tenendone in debito conto, possiamo lo stesso affermare che Gaeta si posiziona, in negativo, ben oltre la media dei municipi italiani. Ma non è meglio prestare più attenzione e destinare maggiori risorse alla prevenzione? O l’incolumità dei cittadini e dei turisti poco interessa a chi amministra?”.