Spari a Formia, ferito un uomo. Si tratta di Bardellino #Video

FLASH – Sangue e paura, a Formia. Nella serata di oggi, martedì, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco in prossimità di un autosalone di via Ponteritto, Auto Buonerba, episodio che secondo le prime informazioni ha portato al ferimento di un uomo: Gustavo Bardellino, nipote di Antonio, il fondatore del clan dei Casalesi.

Pare sia stato attinto da un proiettile che lo avrebbe colpito alla spalla. Non è chiaro al momento se tutto sia avvenuto al culmine di una lite, o se si tratti di un vero e proprio agguato.





Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri della Compagnia locale, seguiti dai colleghi della scientifica di Terracina.

L’uomo portato d’urgenza presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, è stato operato dall’equipe medica che ha estratto un proiettile dal torace, non lontano dal polmone.

Bardellino attualmente non sarebbe in prognosi riservata ma in strettissima osservazione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI