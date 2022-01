‘Il Mare d’Inverno’ 2022: volontari al lavoro per la pulizia delle spiagge

pulizia della spiaggia per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. L’iniziativa ha quindi, l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte i rifiuti e riciclarli più possibile. Le discariche devono essere considerate per quello che sono: l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare. I volontari di Fare Verde, i cittadini e le associazioni presenti sul territorio che hanno risposto al nostro appello, saranno impegnati in un’azione diper ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. L’iniziativa ha quindi, l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte i rifiuti e riciclarli più possibile. Le discariche devono essere considerate per quello che sono: l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare.

E aggiunge: “Fare Verde continua a denunciare l’eccessivo utilizzo della plastica che non è biodegradabile e inquinante anche per la catena alimentare a causa dell’elevato numero di polimeri utilizzati. A questo proposito depositeremo una proposta di reintroduzione del “vuoto a rendere” da praticare negli esercizi di somministrazione come bar e ristoranti, per il riutilizzo dei contenitori in vetro.”