Finisce il 2021, ecco gli articoli che più avete letto quest’anno

7 mila e 500 articoli pubblicati e oltre 5 milioni di visualizzazioni di pagine in un solo anno. Sono questi alcuni dei numeri che ci hanno contraddistinto e che dimostrano che voi lettori ci avete cercato per essere informati attraverso il nostro portale.

Il Covid-19 ha ancora attanagliato le nostre vite cambiando le abitudini e scandendo le giornate, prima con le restrizioni, poi con i consueti bollettini dell’Asl che ahinoi, proprio in questi giorni stanno tornando a numeri da record. Ma non c’è solo la pandemia tra gli argomenti che più vi hanno portato a visitare le nostre pagine.





Come sempre, tra gli articoli più letti notiamo le vostre curiosità: tra sorprese e conferme, tra la cronaca che rimane una delle nostre caratteristiche e l’attualità che è sempre più di interesse dei nostri lettori.

L’articolo più letto del 2021, un po’ a sorpresa è una notizia che rappresenta una nota di servizio di Poste Italiane su come richiedere lo spid comodamente da casa. Le curiosità attorno all’identità digitale hanno portato oltre 26 mila utenti cercare questa news.

Le elezioni amministrative dello scorso ottobre anche hanno rappresentato un grande interesse, considerando che l’articolo con tutti gli aggiornamenti dai Comuni al voto ha sortito un grandissimo effetto essendo cercato davvero tanto e seguendo passo passo lo spoglio i risultati, le vittorie, le sconfitte, le dichiarazioni a caldo e i ballottaggi nei tanti comuni pontini andati al voto: parliamo di Latina, Formia, Minturno, Cisterna di Latina, Sezze, Itri, Sperlonga, Castelforte, Pontinia, Priverno, Norma e Roccasecca dei Volsci.

Tante ricerche e anche tante visualizzazioni per uno dei trasporti eccezionali che ha caratterizzato in questo anno il sud pontino, in particolar modo quello tra il 13 e il 14 maggio 2021.

Anche la questione idrica, da anni al centro di un dibattito acceso tra amministrazioni, associazioni di categoria e gestore del servizio, è stata molto cliccata, in particolar modo in un pezzo del gennaio scorso sullo scoppio di una conduttura in pieno centro a Formia.

A proposito di Covid, invece, una delle notizie in merito alla pandemia ad aver suscitato maggiore interesse da parte dei lettori, è stata quella sulla possibile seconda “zona rossa” (poi scongiurata) a Fondi. L’articolo, ormai risale al lontano mese di marzo del 2021 quando i vaccini erano appena arrivati e l’intera Italia e il territorio pontino erano alle prese con la terza ondata, figlia della seconda.

E infine, ma non da ultimo, tra gli articoli che avete maggiormente cliccato nel corso dell’anno che sta finendo, c’è un altro pezzo che riguarda Formia e che parla di come proprio nella città del Golfo di Gaeta c’è uno dei migliori gelati d’Italia. Come dicevamo prima, oltre alla cronaca, agli incidenti, gli arresti o le notizie di condanne, l’attualità e ancor più le curiosità sono da sempre quelle che piacciono maggiormente al nostro pubblico.

Questo e molto altro sulle nostre pagine, questo e molto altro sul nostro sito web che da metà di quest’anno così singolare ha nuovamente cambiato veste grafica, proprio per cercare di venirvi incontro e di fare in modo che possiate sempre ricevere un’informazione di qualità.