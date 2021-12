Nel corso di un incontro tenutosi giovedì, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha tracciato un bilancio a 360 gradi del 2021, definito un “anno meraviglioso” per l’ente comunale e la comunità di riferimento. Ma intanto l’attenzione è rivolta all’anno ormai alle porte, che nelle intenzioni di Stefanelli sarà quello in cui si arriverà a “giocare in un’altra categoria”.

VIDEO – Di seguito, le parole del sindaco alle telecamere di h24notizie